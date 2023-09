Un traitement antirouille pour les patients atteints de sclérose en plaques

Chez les personnes victimes de la SEP, le système immunitaire s'en prend aux cellules nerveuses. La plupart des traitements existants ralentissent l'évolution de la maladie, mais ils ne la soignent pas. "La nécessité d'un traitement axé sur la protection des cellules est donc grande", affirment les chercheurs.

À un stade précoce de la sclérose en plaques, les dégâts peuvent être partiellement ou complètement réparés. Sur le long terme, cela n'est plus possible. Les lésions deviennent trop grandes et les cellules nerveuses ne remplissent plus leur fonction.