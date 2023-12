Une bibliothèque sonore sous-marine pour protéger les infrastructures en mer du Nord

Le gouvernement flamand investit un demi-million d'euros dans le développement d'une bibliothèque sonore sous-marine pour la mer du Nord. L'Institut flamand de la mer (Vlaams Instituut voor de Zee, VLIZ) constituera cette bibliothèque afin de reconnaître automatiquement les sons naturels et humains dans la mer, et donc mieux sécuriser les infrastructures offshore en mer du Nord.

La mer du Nord accueille de plus en plus d'infrastructures entre les parcs éoliens offshore, les installations aquacoles et les câbles de communication ou électriques. La reconnaissance automatique des sources sonores sous-marines, qu'elles soient humaines ou naturelles, devient alors importante en matière de sécurité.

A long terme, le VLIZ souhaite aboutir à une reconnaissance automatique des sources sonores grâce à l'intelligence artificielle, au départ d'une bibliothèque de sons. A l'aide de l'enveloppe du gouvernement flamand, l'institut établira dans un premier temps une stratégie de collecte de signatures sonores. Une architecture de base de données sera ensuite conçue avant de développer les méthodes pour le traitement automatique des signaux sonores.