Une centaine d'activités pour célébrer l'automne dans le cadre du mois "Renature Time"

Balades, ateliers, projections, expositions... les occasions seront nombreuses pour explorer les facettes de la ville couverte de son manteau automnal. La saison mordorée est en outre le moment idéal pour planter, couper, bouturer, semer et réaliser des aménagements favorables à la biodiversité, rappelle Bruxelles Environnement dans un communiqué.

La Foire du Jardin et de la Nature donnera le coup d'envoi de "Renature Time" au parc L28. Différents acteurs tels qu'Apis Bruoc Sella, Less Béton, le Jardin Essentiel ou encore Vegetalaeken seront présents pour informer les curieux sur la thématique du jardin et de la nature. Des balades sont également prévues sur différents thèmes (champignons, lichens, insectes...). Les participants au "bioblitz" seront, eux, invités à identifier un maximum d'espèces vivantes dans un espace et un temps définis. Enfin, les gardiens animateurs de Bruxelles Environnement organiseront des visites de potagers et proposeront un atelier de décoration de pots de fleurs, suivi d'une distribution de graines et de plants.