Une centaine de camions rassemblés devant le Parlement danois contre une taxe carbone

Le gouvernement "veut que les camions passent à l'électricité, mais la technologie n'est pas là, les camions ne sont pas encore disponibles", a expliqué l'un des organisateurs de la manifestation, Jacob Forman, un avocat qui représente les routiers.

Basée sur le kilométrage, et pénalisant donc les grandes distances, le montant de cette taxe dépendra de la quantité de CO2 émise par les camions. Elle ne concernerait d'abord que les camions de 12 tonnes et plus puis, en 2027, serait étendue à tous les plus de 3,5 tonnes.