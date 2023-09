Une condamnation de la Région bruxelloise ne changera rien, selon ses avocats

Condamner la Région de Bruxelles-Capitale ne contribuera pas à améliorer les actions qu'elle entreprend déjà pour diminuer ses émissions de gaz à effet de serre (GES), ont soutenu les avocats de celle-ci, jeudi, devant la cour d'appel de Bruxelles. L'ASBL Affaire Climat et quelque 58.000 citoyens attaquent l'État belge et les trois Régions du pays en justice afin que ces autorités soient contraintes de respecter leurs engagements en matière de politique climatique.

Les avocats de la Région bruxelloise ont affirmé que leur cliente était d'accord en tout point avec les demandeurs, sauf sur la demande de la condamner. En préambule, ils ont loué les mérites des actions en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et ont estimé "légitimes" l'inquiétude et la colère de citoyens. Ils ont dit être "en adhésion" avec l'exposé des demandeurs quant à l'urgence d'agir, mais ne plus l'être lorsqu'il est question d'avoir recours à la procédure judiciaire.

Pour ceux-ci, une condamnation avec astreintes ne permettra pas à la Région de Bruxelles-Capitale d'avancer sur ses objectifs de réduction des GES qui sont, à Bruxelles, principalement le CO2.