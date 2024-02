Une conférence sur les jeunes et le climat à l'initiative du climatologue van Ypersele

Une conférence sur les jeunes et le climat sera organisée le mardi 13 février, à Schaerbeek, à l'initiative du climatologue et candidat malheureux à la présidence du Giec, Jean-Pascal van Ypersele.

A quelques mois des scrutins fédéral, régionaux et européen, et cinq ans après le début des grèves scolaires pour le climat, cette journée vise à dresser un bilan et à tracer des perspectives, cinq ans après le mouvement des jeunes pour le climat né en 2019, selon ses organisateurs.

Des jeunes, parmi lesquelles les figures de proue en Belgique du mouvement des jeunes pour le climat, Adélaïde Charlier et Anuna De Wever, mais aussi des experts et des responsables politiques, dont la plupart des présidents de parti, sont attendus au cours de cette journée qui se tiendra dans la salle des pas perdus de "Trainworld", à Schaerbeek.