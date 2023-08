Une entreprise sur deux éprouve des difficultés à recruter des profils "verts"

Six employeurs belges sur 10 ont inclus la transition écologique dans leur gestion des ressources humaines, notamment via le recrutement de profils spécialisés dans les questions environnementales, ressort-il d'une enquête publiée lundi par ManpowerGroup. Une entreprise sur deux éprouve toutefois des difficultés à trouver ces profils "verts" sur le marché de l'emploi.

À l'inverse, 13% déclarent ne pas avoir de besoin en la matière, 8% n'ont pas encore défini les compétences recherchées et 9% ne savent pas exactement à quoi cela correspond.

Parmi les 510 entreprises interrogées, 22% déclarent avoir déjà mis en place une stragégie RH pour répondre aux défis environnementaux, tant au niveau du recrutement que de la gestion des compétences, tandis que 21% recrutent déjà activement des profils spécifiques et 20% commencent à définir les compétences nécessaires pour les Green Jobs.

Les secteurs les plus demandeurs de ces compétences vertes sont ceux de la fabrication, production et construction ainsi que de la logistique, de l'ingénierie, des technologies de l'information et du marketing.

Les emplois verts sont notamment liés aux énergies renouvelables ou aux économies d'énergie, à la construction et la rénovation des bâtiments, la biodiversité, l'agriculture durable, la mobilité, la gestion des déchets, l'économie circulaire…

"Le spectre d'opportunités professionnelles offertes par la transition environnementale est déjà assez large et continuera à s'étendre au cours des prochaines années", note ManpowerGroup.