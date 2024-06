Une espèce d'abeilles méditerranéennes découverte pour la première fois en Belgique

Il s'agit de l'abeille Lasioglossum marginatum, une espèce qui vit principalement dans les pays du pourtour méditerranéen et de l'Europe centrale. Les abeilles ont été repérées à Zemst et Dentergem lors d'un inventaire pour la préparation du plan apicole.

Ces abeilles vivent habituellement dans les climats plus chauds, mais on en trouve de plus en plus dans les régions plus au nord en raison du réchauffement climatique. L'espèce a également été repérée aux Pays-Bas cette année.