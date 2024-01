Une étude établit un lien entre bisexualité et certains éléments génétiques

Des chercheurs ont identifié pour la première fois des variations génétiques spécifiquement liées à la bisexualité, tout en rappelant que les facteurs non génétiques prévalaient toujours dans la détermination de l'orientation sexuelle.

Les chercheurs ont trouvé que les éléments génétiques liés à la bisexualité, plus spécifiquement, sont aussi liées à une attitude plus favorable à la prise de risque et à une tendance à avoir davantage d'enfants.

L'étude fait notamment suite à celle majeure de 2019 concluant que l'homosexualité, si elle n'est pas définie par un seul gène, s'explique à la fois par de multiples régions du génome et, comme tout caractère humain complexe, par d'insaisissables facteurs non génétiques.

"Nous avons réalisé qu'auparavant, les gens rassemblaient sous une même catégorie tous les comportements homosexuels, alors qu'il s'agit d'un large éventail", a dit à l'AFP Jianzhi Zhang, co-auteur principal de l'étude, pour expliquer le but de ces recherches.