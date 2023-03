Une pétition signée par 15.700 personnes pour faire interdire les publicités fossiles

Onze organisations de la société civile belge ont remis lundi à la ministre fédérale du Climat Zakia Khattabi une pétition signée par près de 15.700 personnes, laquelle demande une interdiction des publicités des entreprises fossiles et des produits les plus polluants, fait savoir Greenpeace, impliquée dans l'initiative.

En octobre 2021, de nombreuses ONG belges et européennes ont lancé une pétition pour demander une interdiction de la publicité et du sponsoring fossile. Outre les entreprises qui exploitent les énergies fossiles, cette interdiction vise aussi les entreprises impliquées dans les transports aériens, routiers et par voie d'eau alimentés par des énergies fossiles (constructeurs automobiles, compagnies aériennes,…), à l'exception des transports publics.

"A travers la remise de cette pétition, les citoyennes et citoyens belges démontrent que le secteur de la publicité doit aujourd'hui aussi être régulé pour des raisons climatiques et sanitaires", explique Carine Thibaut, porte-parole Greenpeace Belgique. "Alors que le GIEC ouvre une nouvelle session et va sortir dans une semaine un nouveau rapport sur le dérèglement du climat, il est temps de regarder les impacts de la publicité sur nos modes de vie et de nos émissions de CO2. Nous demandons aux parlementaires de permettre à la société civile d'être entendue au parlement sur ce sujet et de voter une loi qui serait une première historique au niveau belge."

Interdire les publicités fossiles s'inscrirait dans la lignée de l'interdiction qui prévaut pour l'industrie du tabac, entrée progressivement en vigueur dès 1989. "En pleine crise climatique et sociale, il est grand temps de suivre le même chemin pour faire barrage à l'influence délétère de l'industrie des énergies fossiles", argue Carine Thibaut.