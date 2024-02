Une plante indigène sur trois est en déclin ou en voie de disparition

Les effets du dérèglement climatique ont un impact négatif sur les espèces végétales indigènes. Environ une sur trois est en déclin ou en voie de disparition, a alerté lundi l'association flamande de protection de la nature Natuurpunt. Plusieurs plantes vulnérables en Belgique ont disparu localement en raison des fortes inondations de l'été dernier, ou souffrent de la sécheresse et de la chaleur.

Le potamot des Alpes a ainsi disparu du seul site flamand où on le trouvait encore, faute d'oxygène après une inondation. Plusieurs populations de brize intermédiaire se sont éteintes et des espèces telles que la danthonie retombante, la succise des prés, la tormentille, la violette des chiens, la violette des marais et l'œillet à Delta se sont volatilisées après les inondations dans la vallée du Démer.

Ces fortes précipitations devraient d'ailleurs gagner en fréquence et en intensité à l'avenir en raison du changement climatique.