Une semaine d'actions citoyennes pour conscientiser sur la bétonisation de la Wallonie

Le réseau Occupons le terrain (OLT) organisera, du 16 au 26 mai, des actions aux quatre coins de la Wallonie pour sensibiliser citoyens et pouvoirs publics aux enjeux liés à la bétonisation des terres. Les crises agricole, climatique et du logement ainsi que l'effondrement de la biodiversité imposent un coup d'arrêt "rapide et radical" à l'artificialisation des sols, défend la coupole vendredi dans un communiqué.

La Région wallonne est couverte par 23 plans de secteur, adoptés entre 1977 et 1987. Ces plans déterminent les différentes affectations des terres (zones urbanisées d'habitat, de loisirs, d'activités économiques... Ou, au contraire, espaces verts, zones forestières et agricoles, etc.).

"Près de 1.100 km² de sols vivants (forêts, champs, pâtures,…) ont ainsi été convertis en zones à bâtir et, en 40 ans, plus de la moitié ont déjà été construits ou artificialisés", s'inquiète le réseau, qui regroupe une cinquantaine d'associations pour la sauvegarde des territoires et ressources.