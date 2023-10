Une ultime audience le 19 octobre pour une séance de questions-réponses au procès climat

La cour d'appel de Bruxelles a fixé, vendredi, une ultime audience le 19 octobre à 09h30 dans le procès climat, pour permettre notamment aux juges de poser des questions aux avocats des différentes parties, après les plaidoiries et les répliques qui viennent de s'achever. La cour prendra ensuite l'affaire en délibéré pour rendre un arrêt dans les prochains mois. Dans ce procès, l'ASBL Affaire Climat demande d'enjoindre les autorités belges à réduire plus drastiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES).

L'Affaire Climat est accompagnée dans son action en justice par quelque 58.000 citoyens. Elle sollicite que la cour d'appel de Bruxelles contraigne l'État fédéral et les Régions flamande, wallonne et bruxelloise à réduire les émissions de GES de la Belgique de 61% d'ici 2030, sous peine d'astreintes d'un million d'euros par mois de retard sur l'objectif de réduction non atteint.

L'Affaire Climat estime que cette diminution de 61% est le minimum à atteindre, compte tenu des dernières études scientifiques sur le sujet, pour éviter un réchauffement climatique dangereux pour la vie humaine. Jusqu'à présent la Belgique s'est engagée, sur la scène mondiale, à réduire ses émissions de GES de 55% à l'horizon 2030.