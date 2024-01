Une voiture solaire de la KU Leuven va participer à la course la plus extrême du monde

L'Innoptus Solar Team, l'équipe d'étudiants de la KU Leuven qui construit des voitures solaires pour participer à des courses dans le monde entier, se prépare actuellement pour le Sasol Solar Challenge en Afrique du Sud. Cette course, longue de plus de 4.000 kilomètres, est considérée comme la plus extrême.

En 2022, les étudiants ingénieurs de la KU Leuven avaient déjà pris part au Sasol Solar Challenge en Afrique du Sud. Ils avaient alors obtenu la deuxième place. La course, qui débutera dans huit mois, emmènera les équipes sur une distance de plus de 4.000 kilomètres, de Johannesburg au Cap, en huit jours. Les participants doivent essayer de parcourir le plus grand nombre de kilomètres possible dans le temps imparti. Pour ce faire, ils effectuent des boucles supplémentaires en plus de la distance obligatoire, augmentant ainsi la distance parcourue sur la journée. Le parcours présente d'importants dénivelés, des conditions météorologiques exceptionnelles et passe par des villes très fréquentées, ce qui en fait une course particulièrement difficile.

En octobre dernier, les étudiants louvanistes étaient devenus champions du monde avec leur voiture solaire, l'Infinite, en Australie. La nouvelle équipe d'étudiants - la composition change chaque année - utilisera la même voiture pour la course en Afrique du Sud, mais l'adaptera aux nouvelles conditions. Ils espèrent cette fois l'emporter là-bas aussi.