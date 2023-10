Vague de chaleur historique en Espagne et au Portugal

La température la plus élevée a été enregistrée ce dimanche dans la ville de Montoro, près de Cordoba (sud) avec 38,2°C, battant le précédent record de 2014 pour un mois d'octobre, à Marbella (sud): 37,5°C, selon Aemet.

"Ces températures ont déjà battu trois records (les 29 et 30 septembre et le 1er octobre)", a fait valoir l'agence météorologique nationale. "Mais le plus extraordinaire c'est que cette chaleur, anormale pour cette période, va se poursuivre: nous pourrions battre des records pendant encore 10 jours", a-t-elle prévenu.

Les agences météorologiques de l'Espagne et du Portugal avaient annoncé que la péninsule ibérique entrait à partir de vendredi dernier dans l'automne avec des températures anormalement élevées pour cette période de l'année, dépassant parfois les 35°C.

Bien que ces températures ne soient pas comparables aux vagues de chaleur qui touchent le pays pendant les mois les plus chauds, "les valeurs prévues correspondent à des anomalies allant jusqu'à environ 5-8°C au-dessus des niveaux moyens habituels pour la saison", avait expliqué l'Institut portugais de la mer et de l'atmosphère (IPMA).