Validée en 1e lecture, la réforme bruxelloise PEB renvoyée au prochain gouvernement

Élaborée en concertation avec le secteur, la réforme vise notamment des certificats plus proches de la consommation réelle: en assouplissant certaines valeurs par défaut qui se sont révélées trop pénalisantes à l'expérience, cette réforme doit réduire l'écart entre les consommations théoriques indiquées sur le certificat PEB et la consommation réelle des bâtiments. Le modèle de certificat PEB se veut aussi plus lisible.

Pour renforcer la qualité des professionnels de la PEB, la réforme fusionne les métiers de conseiller PEB et de certificateur PEB en un seul métier d'expert PEB. La formation de base est revue et renforcée, avec une formation continue obligatoire.

La méthode de calcul est unifiée, et valorisera la décarbonation (connexion à un réseau de chaleur, électrification et recours à des sources d'énergie renouvelable telles que la géothermie, l'aquathermie, et l'aérothermie). La réforme vise aussi à accélérer le développement de la production de l'énergie solaire, en imposant des exigences progressives pour les nouveaux bâtiments, les rénovations lourdes et les bâtiments publics existants.