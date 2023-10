Vaste opération de collecte de déchets sous-marins dans le bassin d'Arcachon

Plus de 70 kilos de déchets ont été collectés samedi par plus de 200 plongeurs lors d'une vaste opération de nettoyage sous-marin dans le bassin d'Arcachon, l'une des plus grandes manifestations du genre organisée en Europe, selon les organisateurs.

Un petit sac en textile accroché à leurs combinaisons, les plongeurs se sont mis à l'eau peu avant midi, sur 500 mètres entre deux jetées emblématiques du front de mer.