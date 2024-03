A Vienne, le pompage des eaux usées pour chauffer sans gaz russe

"Du 100% local et renouvelable", dit à l'AFP la responsable du projet, Linda Kirchberger, qui travaille pour Wien Energie, le principal fournisseur en énergie de la capitale autrichienne qui compte près de 2 millions d'habitants.

"On prélève six degrés des eaux usées avec les pompes et on les ré-injecte" dans les 1.300 kilomètres de canalisations de chauffage qui parcourent les sous-sols de la ville, soit l'un des plus grands réseaux du continent, explique Linda Kirchberger lors d'une visite du site, casque orange sur la tête.

- Des villes européennes sur les rangs -