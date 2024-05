Vingt-six jours de chaleur extrême supplémentaires ces douze derniers mois

Pour déterminer le nombre de jours de canicule "excédentaires" à cause des émissions de gaz à effet de serre de l'humanité, le rapport, établi avec le réseau World Weather Attribution (WWA) et l'ONG Climate Central, a comptabilisé, entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2024, les jours où des régions ont connu des températures supérieures à 90% de celles enregistrées sur la période 1991-2020.

Les scientifiques ont ensuite analysé, grâce à une méthode validée par leurs pairs, l'influence du changement climatique sur chacune de ces journées excessivement chaudes. Ils en ont conclu qu'en moyenne dans le monde, 26 de ces journées avaient enregistré une température extrême rendue deux fois plus probable par l'effet du réchauffement, leur permettant de les classer comme un jour de chaleur "excédentaire".