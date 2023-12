Vooruit dénonce une bataille de procédure que Z. Demir n'aurait jamais dû engager

"D'autres batailles de procédure telles que la ministre (Zuhal) Demir veut apparemment les poursuivre -ndlr: via un recours en cassation annoncé vendredi - ne servent qu'à maintenir le statu quo et ne feront que créer plus de stagnation et de régression", a-t-il dénoncé.

Vendredi matin, Mme Demir a confirmé son intention de se pourvoir en cassation contre l'arrêt. Celui-ci stipule que la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et l'État belge doivent redoubler d'efforts pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55 % d'ici à 2030 par rapport à 1990. Aucun objectif supplémentaire ne sera imposé à la Wallonie. Selon Mme Demir, la Cour a pris une décision de nature politique.