Youth for Climat déploie une "chronologie positive" dans le cadre de Global Climate Strike

L'organisation Youth for Climate a déployé, vendredi vers 16h00, une chronologie participative sur la place de la Monnaie à Bruxelles. L'organisation de jeunesse souhaite transmettre un message positif et souligner les étapes marquantes de la lutte contre le changement climatique, de 1970 à nos jours. Une trentaine de participants étaient présents à l'action.

Une chronologie climatique participative a donc été déployée sur la place de la Monnaie à Bruxelles. "Nous devons mettre en lumière les choses positives qui se sont déjà produites", a déclaré Linus Bossuyt, membre de Youth for Climate.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la grève mondiale pour le climat organisée par Fridays For Future. Ces grèves, qui se déroulent simultanément dans des villes du monde entier, veulent montrer que les jeunes continuent de se mobiliser pour le climat.

Avec trente participants, l'action de vendredi contraste fortement avec les actions climatiques et les grèves scolaires de Youth For Climate en 2021 et 2022, auxquelles ont participé des dizaines de milliers de personnes.

Youth for Climate espère que les prochaines élections européennes pourront devenir le catalyseur d'une nouvelle vague de mobilisation. "Les élections européennes auront une influence majeure sur la politique climatique dans les années à venir. Il est important de réfléchir à l'impact des élections", estime Linus Bossuyt.