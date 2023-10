Youth for Climate mènera une action devant l'agence de presse Belga le 18 novembre

Le mouvement citoyen Youth for Climate organisera une action le samedi 18 novembre en face de l'agence de presse Belga, à Bruxelles, a-t-il annoncé jeudi. À moins de deux semaines avant le début de la Conférence de Dubaï sur les changements climatiques, plus communément appelée COP28, Youth for Climate souhaite mettre en lumière le rôle des médias dans la crise climatique.