Zone de basses émissions: Touring demande des dérogations et une révision du calendrier

L'organisation de mobilité Touring demande des dérogations à la Zone bruxelloise de basses émissions (LEZ) avec "la prise en compte du faible kilométrage annuel parcouru" par les seniors et PMR (Personnes à Mobilité Réduite) ainsi qu'"une révision du calendrier respectant à la fois les impératifs environnementaux et les besoins des citoyens". Une réaction qui fait suite à la publication d'un article dans publié Le Soir jeudi, mentionnant une réduction jusqu'à 30% des "concentrations de dioxyde d'azote (NO2) le long des grands axes de la capitale" depuis l'instauration de la LEZ en 2018, selon le dernier monitoring de Bruxelles Environnement. "Des réductions du même ordre et plus importantes ont été observées pour d'autres polluants", précise également l'article.

Selon Touring, cette amélioration aurait été "probable" même sans le dispositif "grâce aux avancées technologiques, à un parc automobile toujours plus respectueux de l'environnement, et à une sensibilisation croissante des citoyens à l'égard de leurs habitudes de transport".

Par ailleurs, l'organisation de mobilité dénonce un "coût social et économique" de la LEZ pour les PMR et seniors: "Les restrictions de la LEZ limitent leur mobilité, réduisant leur accès aux soins médicaux essentiels, et par là même, impactent directement le secteur de la santé. Cette situation compromet leur participation active à la vie sociale et culturelle, affectant leur identité sociale et menaçant de les isoler". Touring évoque également des conséquences financières pour les secteurs commercial, culturel et de loisirs mais aussi écologiques: "l'obsolescence programmée des véhicules, due au remplacement prématuré imposé par la LEZ, augmente le gaspillage de ressources et l'empreinte écologique, contrevenant aux objectifs de durabilité environnementale".