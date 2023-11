Six gîtes sur 10 ont affiché complet durant la semaine de vacances commune dans l'Est

Durant la semaine du 30 octobre au 5 novembre, les gîtes et meublés de vacances ont affiché un taux d'occupation de 84% dans les Cantons de l'Est, a indiqué mardi l'agence du Tourisme des Cantons de l'Est, précisant que le taux d'occupation avait somme toute "atteint un niveau moyen, malgré le temps pluvieux".

Le rythme scolaire a été modifié en juin dernier. Pour la première fois, les élèves scolarisés en Fédération Wallonie-Bruxelles disposaient de deux semaines de vacances. En Flandre et en Communauté germanophone, ils n'en avaient qu'une. Un changement de rythme constaté dans les hébergements touristiques des cantons de l'Est.

Sans surprise, le taux d'occupation des hébergements est meilleur durant la semaine de vacances communes. Durant la semaine du 30 octobre au 5 novembre, les gîtes et meublés de vacances ont effet affiché un taux d'occupation de 84%. "Étant donné qu'une grande partie des touristes dans les Cantons de l'Est proviennent de Flandre, ceci va de pair avec un taux d'occupation touristique des hébergements plus élevé pendant les vacances scolaires flamandes. En outre, les hôteliers et gestionnaires de gîtes ont mentionné la météo comme un facteur important dans la planification des vacances de leurs clients", détaille l'agence du tourisme.