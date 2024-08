SpaceX reporte sa première sortie extravéhiculaire privée à cause d'une fuite d'hélium

La mission, nommée Polaris Dawn, a donc été décalée de 24 heures, à 03H38 mercredi heure locale, en Floride. Le décollage pourrait être encore reporté, soit plus tard dans la journée de mercredi, soit jeudi, même heure, a prévenu SpaceX.

L'hélium est un gaz non inflammable généralement utilisé pour pressuriser les carburants des fusées.

Mais "les équipes (de SpaceX) examinent de plus près une fuite d'hélium au sol", a écrit sur X l'entreprise d'Elon Musk.

Quatre personnes doivent avoir la chance d'être les premiers voyageurs, à titre privé, à quitter momentanément leur véhicule spatial. Une nouvelle étape-clé pour l'exploration spatiale commerciale.

Deux des futurs passagers sont des employées de SpaceX, Sarah Gillis et Anna Menon, accompagnées du commandant et milliardaire américain Jared Isaacman et d'un pilote, Scott Poteet, qui est un proche de l'homme d'affaires.

M. Isaacman s'est déjà rendu dans l'espace en 2021 à bord d'une autre mission de SpaceX qu'il avait affrétée, Inspiration4, pour laquelle il avait été entraîné par Mme Gillis.