"J'ai dû expliquer pourquoi mes cheveux étaient tombés": en rémission, le chemin de Gaëtane en quête d'un nouvel équilibre

3 mois se sont écoulés depuis la fin de son traitement contre le cancer du sein. C’est chez elle, dans son bureau, que nous rencontrons Gaëtane. Le télétravail, seul moyen d’éviter les regards et questionnements parfois maladroits. "Le regard est toujours bienveillant, mais récemment, lors d'une réunion en ligne, lorsque j'ai branché ma caméra, la première réflexion de mon collègue, cela a été sur mes cheveux. Et là, j'ai dû expliquer que j'ai eu un cancer et que mes cheveux sont tombés".

Peu à peu, Gaëtane tente de reprendre un rythme, loin du stress et des embouteillages qu’elle affrontait chaque jour. "Quand je me lève, j'enfile mes baskets et je peux aller prendre l'air, c'est impeccable pour moi", explique Gaëtane.