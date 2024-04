Suivez le Télévie EN DIRECT: Caroline Fontenoy, émue, revient sur les funérailles de Mademoiselle Luna

Lors de ses funérailles, notre présentatrice et journaliste a retenu une très belle phrase qui prend tout son sens pour elle ce soir : "Les gens qu'on aime, meurent deux fois. La première fois, on les perd physiquement et la deuxième fois quand on arrête de parler d'eux. C'est pour ça que j'avais vraiment à cœur de parler de Delphine pour continuer à la faire vivre dans nos cœurs et surtout pour continuer à faire vivre l'héritage qu'elle nous a laissé, c'est-à-dire son courage, sa combativité, sa résilience et sa joie de vivre."

20h06

Alix Battard, bouleversée par l'histoire de la petite Augustine

Il y a quelques années, Théodora, la fille de notre présentatrice Alix Battard, a été touchée par un cancer du rein. Le même cancer touche Augustine qu'Alix a rencontrée. "Cela me bouleverse d'autant plus qu'il y a quelque chose que je n'ai jamais raconté c'est qu'un an après la fin des traitements de ma fille, il y a eu une radio de contrôle lors de laquelle on a décelé des nodules aux poumons. Là, on imagine le pire. J'ai trouvé que je me suis dit que j'aurais pas eu la force de tout recommencer. Et en fait, quand on est maman, on n'a pas le choix, on le fait, tu l'as fait", a-t-elle dit à la maman d'Augustine, qui a eu une rechute.