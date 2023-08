Un Anderlechtois remporte 1,5 million d'euros au Lotto

"Notre heureux gagnant va pouvoir profiter, sans se priver, de sa pension et nous raconte avoir comme projet l'achat d'un nouvel appartement en ville", déclare la Loterie. Apparemment, ça ne serait pas la première fois qu'un joueur remporte une belle somme dans cette librairie d'Anderlecht. Un gain enregistré dans celle-ci aurait déjà atteint 72.000 euros.

Cette année, le Lotto fête ses 45 ans, ce qui représente plus de 4.000 tirages et près de 900 millionnaires. Grâce aux mises des joueurs, la Loterie Nationale réinvestit chaque année 345 millions d'euros "dans une grande variété de projets sociétaux, humanitaires, scientifiques, culturels et sportifs".