Un emblématique érable britannique pourrait survivre à son abattage illégal

Son abattage avait suscité tristesse et colère au Royaume-Uni.

Selon le National Trust, huit nouvelles pousses sont maintenant en train de croître à partir de la souche. Elles comptent entre une et six petites feuilles et mesurent entre deux et quatre centimètres de haut. L'organisation caritative espère que ces pousses deviendront de nouveaux arbres sur et autour de la souche d'origine.