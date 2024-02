2023, année noire et lourde perte pour le distributeur Casino

Casino a d'ailleurs réduit dans ses comptes la valeur de la plupart de ses actifs, dont Monoprix et Franprix.

Le groupe insiste sur les ventes qui résistent des deux enseignes phares, Monoprix et Franprix, respectivement en recul de 1,3% et en hausse de 3%. Mais ces variations sont bien loin des concurrents français comme Intermarché, qui revendique 8,8% de hausse de ses ventes, Système U ou E.Leclerc.

C'est l'un des éléments d'explication de sa perte impressionnante, l'autre étant le recul de la rentabilité de son activité sur tous les formats, ainsi que les grandes difficultés de ses hypermarchés et supermarchés en France.

La plupart d'entre eux ont depuis été cédés aux concurrents Intermarché, Auchan et Carrefour. Les Mousquetaires/Intermarché en ont acheté 61 en 2023, et 288 autres doivent changer de main courant 2024. Une trentaine d'entre eux vont devenir des Carrefour, une centaine Auchan et le reste Intermarché.

- Changement de contrôle -