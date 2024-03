3M va verser 1,5 millions d'euros de compensations aux horticulteurs et agriculteurs lésés

L'entreprise chimique américaine 3M annonce lundi qu'elle va indemniser à hauteur d'1,5 million d'euros les entreprises agricoles et horticoles de Zwijndrecht, en province d'Anvers, touchées par les conséquences des contaminations aux PFAS, ces substances chimiques toxiques et quasiment indestructibles.

Plusieurs entreprises de la région de Zwijndrecht sont affectées depuis un certain temps par les mesures dites "no regret", qui restreignent la vente de produits agricoles commerciaux en raison de la pollution aux substances fluorées persistantes PFAS découverte autour de l'usine chimique 3M. Ces mesures recommandent également aux citoyens habitant aux alentours de l'usine de ne pas consommer les fruits, légumes et œufs cultivés dans leur potager.

La société 3M accordera une compensation financière à 40 entreprises agricoles et horticoles pour l'exercice 2023, fait-elle savoir. "Le régime d'intervention se compose de différents montants forfaitaires et de dispositions couvrant le temps de travail perdu, les coûts de production supplémentaires, la perte de chiffre d'affaires et le préjudice à la réputation", détaille 3M.