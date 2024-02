A69: usage massif de gaz lacrymogènes près d'un camp d'opposants

Une journaliste et une photographe de l'AFP ont été témoins d'affrontements entre les gendarmes, qui ont effectué au moins une dizaine de tirs de gaz lacrymogènes, saturant l'air de fumée blanche irritante, et une bonne centaine d'opposants à l'autoroute en construction entre Toulouse et Castres.

Comme vendredi et samedi, les opposants ont occupé une voie ferrée longeant le terrain boisé et privé où des zadistes occupent des cabanes construites dans les arbres pour tenter d'empêcher la poursuite du chantier de l'A69, dont le tracé passe par ce terrain dont le propriétaire est en cours d'expropriation.

La SNCF a mis en place un système de bus pour pallier l'interruption du trafic sur cette ligne.