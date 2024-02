AB InBev et Melexis maintiennent le BEL 20 dans le vert

Alors que ses voisins européens entamaient la journée de peu dans le rouge, l'indice BEL 20 se montrait plus résistant jusqu'à regagner 0,4% vers onze heures en s'inscrivant à 3.633 points avec 9 de ses éléments en hausse mais, soutenu par les bonds de 4,1 et 3,2% de AB InBev (60,54) et Melexis (83,40), celle-ci après résultats.

A l'inverse, Aperam (29,53) et Cofinimmo (63,40) reperdaient 1,4 et 1% tandis que Solvay (22,91) et Syensqo (83,95) abandonnaient 2,4 et 1,1%, arGEN-X (360,50) reperdant 0,7% alors qu'UCB (87,06) regagnait 0,4%.

KBC (58,18) et Ageas (37,85) valaient 0,4 et 0,8% de moins que la veille, Proximus (8,43) et Sofina (217,00) cédant 0,7% tandis que D'Ieteren (179,70) et Elia (107,20) s'appréciaient de 1,1 et 0,5%.