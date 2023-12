AB InBev "regrette l'action" devant son siège et affirme "l'importance du dialogue social"

AB Inbev reconnaît d'abord l'identité locale de l'industrie brassicole, "qui crée de la valeur et de l'emploi pour les communautés locales". Le brasseur souligne, dans un communiqué, la croissance de sa part de marché en Belgique et en Allemagne au cours des dernières années, "malgré la baisse de la consommation de bière en général".

En Allemagne, des licenciements sont en effet à prévoir, admet AB Inbev. "Dans le contexte de l'augmentation des coûts, de l'évolution des besoins des consommateurs et du rétrécissement du marché de la bière dans son ensemble, la décision de supprimer l'une des deux lignes d'embouteillage d'Issum (où se trouve l'usine Diebels, NDLR) était nécessaire. Nous avons travaillé, en collaboration avec les travailleurs et le comité d'entreprise, sur la manière dont les changements proposés peuvent être mis en œuvre de la manière la plus acceptable possible sur le plan social", conclut le brasseur.