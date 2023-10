Accès aux sites naturels: malaise au pied des falaises

L'escalade victime de la "judiciarisation" de la société ? Suite à un accident et à ses effets boule de neige, des propriétaires de terrains interdisent l'accès à certaines falaises, alarmant les grimpeurs et alimentant le débat sur l'accès aux espaces naturels.

Le terme fait référence à une décision prise par la Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade (FFME) après un accident survenu en 2010 à Vingrau (Pyrénées Orientales), qui avait fait deux blessés graves et avait donné lieu à une longue saga judiciaire.

Poursuivie et condamnée en tant qu'exploitante et gardienne de la falaise, la Fédération décida alors de dénoncer plus d'un millier de conventions qui la liaient de longue date aux propriétaires des terrains et les déchargeaient de leur responsabilité en cas d'accident.

Ce processus de déconventionnement, achevé fin 2022, laisse en première ligne les propriétaires, qu'ils soient publics ou privés, et a conduit certains à interdire l'accès à leurs sites pour se prémunir contre d'éventuelles poursuites judiciaires.