Accord entre Airbus et Sabena Aerospace Engineering sur une ligne de maintenance des A400M

L'avionneur Airbus et la société Sabena Aerospace Engineering ont signé un protocole d'accord en vue d'une collaboration industrielle pour la mise en place d'une ligne de maintenance aéronautique en Belgique pour soutenir la flotte belgo-luxembourgeoise d'avions A400M, a-t-on appris mercredi dans un communiqué.

"Cette ligne de maintenance permettra d'effectuer des contrôles de maintenance légère (C-Light) et lourde (C-Heavy) de la flotte commune", explique-t-on chez Airbus dans un communiqué.

"Au total, huit avions bénéficieront de cet accord qui soutiendra également le développement de l'industrie de la défense en Belgique au cours des cinq prochaines années en créant des emplois et en favorisant le développement de qualifications et de compétences de haut niveau dans le domaine des opérations de maintenance d'avions militaires dans le pays, tout en combinant l'expertise d'Airbus et de la Sabena", poursuit le communiqué.