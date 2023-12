Accord historique entre le promoteur City Mall et la Ville de Verviers

Un accord de principe entre la société City Mall et la Ville de Verviers a été conclu après de longues semaines de négociation, ont annoncé les autorités locales lundi. Le prix du rachat du patrimoine foncier de la société par la Ville a ainsi été fixé à 13 millions d'euros.

Deux conditions suspensives accompagnent toutefois le rachat de ces terrains situés rue Spintay et rue Marteau, d'une superficie de 10.000 mètres carrés en plein centre-ville.

Deuxièmement, une façon de financer le projet, sans que cela impacte les finances communales, et donc le contribuable verviétois. Le collège communal verviétois espère obtenir un subside régional pour concrétiser cet achat, qui enterrera alors définitivement le projet de centre commercial du promoteur immobilier lancé il y a maintenant plus de vingt ans. Un délai de douze semaines a été fixé pour y arriver, une fois l'accord du conseil communal obtenu.

La Ville de Verviers espère ainsi de cette manière récupérer de l'espace pour y aménager des zones de débordement dans le but de lutter contre les futures inondations. "L'acquisition de ce vaste terrain en plein cœur de notre ville représente bien plus qu'une simple transaction. C'est une opportunité unique de reprendre le contrôle d'un espace stratégique, permettant ainsi une rénovation conformément aux standards contemporains et répondant aux nouvelles exigences en matière d'aménagement hydrologique", a notamment commenté le bourgmestre faisant fonction Alexandre Loffet.