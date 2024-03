Acier: Biden s'oppose au rachat d'US Steel par Nippon Steel

Il a fait cette annonce, susceptible de froisser Tokyo, à l'approche d'une visite d'Etat du Premier ministre japonais Fumio Kishida à la Maison Blanche, prévue le 10 avril.

"US Steel est une entreprise emblématique depuis plus d'un siècle, et il est vital qu'elle reste une société américaine, contrôlée et gérée depuis les Etats-Unis", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.