Action contre le Forum économique mondial et son fondateur pour discrimination

Une femme noire américaine a intenté une action en justice contre le Forum économique mondial (FEM, aussi appelé Forum de Davos) et son fondateur Klaus Schwab car elle estime avoir été discriminée en raison de la couleur de sa peau et de sa grossesse. A son retour de congé de maternité, la plaignante a perdu son emploi et a été remplacée par une femme blanche non-enceinte.