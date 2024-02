Action de contrôle du transport lourd sur la E40 : 154 des 215 véhicules en infraction

Une vaste opération de contrôle du transport "lourd", tant passagers que marchandises, a été effectuée hier/mardi sur le parking de l'autoroute E40 à Wetteren, indique mercredi la police fédérale dans un communiqué. Au total, 215 camions et autocars ont été soumis à un contrôle approfondi lors de cette deuxième édition de l'action "Albatross" et quelque 180 infractions qui ont pu être constatées sur 154 véhicules.

Les contrôles effectués étaient divers, précise encore la police fédérale. Cela allait des temps de conduite et de repos sur la base des données du tachygraphe, au contrôle des bagages des passagers d'autocars, en passant par la détection de la fraude aux émissions ou encore par la recherche d'indices de fraude sociale par des experts interrogeant les chauffeurs sur leurs conditions de travail.

Environ 250 membres de la police, de la douane et des services d'inspection (sociale) ont organisé conjointement cette opération.

Les agents ont ainsi constaté 28 infractions à la législation sociale, 22 autres aux temps de conduite et de repos ou à l'utilisation du tachygraphe, 21 infractions en matière d'arrimage ou surcharge et autant relatives aux exigences techniques. Deux infractions relatives au bien-être des animaux et deux autres à la sécurité alimentaire ont été notées.

Ont également été repérées 22 amendes impayées perçues par l'administration fiscale flamande et 13 par la douane.

Une personne était signalée car elle faisait l'objet d'une ordonnance de capture pour 18 mois, trois chauffeurs n'étaient pas en possession d'un permis de conduire valable, quatre ont été surpris en train d'utiliser un GSM au volant et un a fait l'objet d'un test de drogues positif.