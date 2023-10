Action de la FGTB devant Agoria Liège après le licenciement d'un délégué syndical

"Il y a eu, le 20 septembre, un incident sur une ligne de production. Un mandrin s'est calé et un opérateur a eu un doigt écrasé", relate le représentant syndical et directeur du centre Form'Action André Renard (FAR), Fabrice Jacquemart. "Ce n'est pas très grave comme accident, il n'y a pas de blessure lourde ou de séquelle grave mais c'est un accident qui s'est produit sur une ligne qui a déjà été mise en cause à plusieurs reprises par la délégation syndicale pour sa sécurité", ajoute le représentant FGTB.

L'entreprise a toutefois considéré que le délégué était en faute et l'a licencié le 29 septembre. Sans preuve concrète, estime le syndicat: "Avec les images des caméras de surveillance, on constate que la responsabilité du délégué n'est pas engagée et que c'est le brigadier qui commet une fausse manœuvre".