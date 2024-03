Action du collectif "Stop Alibaba & Co" pour réclamer la réduction des vols de nuit

Là, la dizaine de membres du collectif ont déployé deux banderoles affichant ces mots: "Stop à l'extension de Liège Airport" et "Nethys, complice de vos insomnies". Ils mettent en avant les nuisances générées par ce type d'infrastructures. "La même action se déroule en France dans une vingtaine d'aéroports", explique Léo Tubbax, pour le collectif "Stop Alibaba & Co". "Ici à Liège, nous avons le plus grand aéroport de marchandises des environs, il fonctionne non stop, avec des décollages et des atterrissages d'avions la nuit. Ce qui a un impact sur la qualité du sommeil de la population, mais aussi sur les personnes qui y travaillent", ajoute-t-il.

Pour le collectif, il incombe à Nethys, en tant qu'actionnaire de l'aéroport, de respecter le personnel, le voisinage et le climat: "L'aviation commerciale contribue en effet à 5% des émissions européennes globales de CO2", embraie Léo Tubbax, pour qui d'autres moyens de transport devraient être privilégiés. "Les marchandises, hormis certaines comme les médicaments, ont la place sur le rail ou les bateaux, mais pas dans les avions. Beaucoup sont livrées endéans les 72h chez le client, ce qui contribue à stimuler l'achat de choses de manière impulsive", estime encore le représentant du mouvement.