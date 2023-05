Action en justice d'associations environnementales après l'explosion d'une fusée de SpaceX

Une plainte a été déposée au tribunal fédéral de la capitale Washington par plusieurs organisations, dont le Center for Biological Diversity et l'American Bird Conservancy.

Le vol d'essai du 20 avril a causé un incendie d'environ 1,5 hectare dans le parc régional de Boca Chica, au sud de l'aire de lancement, selon les services fédéraux de protection de la faune (Fish and Wildlife Service).

L'organisation a également cité la pollution sonore et lumineuse liée à la base spatiale, ainsi que les départs de feu causés.

"L'aire de lancement se trouve à côté d'habitats d'espèces protégées et d'oiseaux migratoires, comme la tortue de Kemp ou le pluvier siffleur", a déclaré dans un communiqué le Center for Biological Diversity, en soulignant que le test avait "aspergé les alentours de particules" fines.

"Les conséquences du décollage incluent de nombreux morceaux de béton, plaques en acier, métaux et autres objets projetés sur des centaines de mètres, et un nuage de béton pulvérisé a déposé de la matière" jusqu'à plus de 10 km au nord-ouest du pas de tir, ont détaillé les services fédéraux.

Toutefois, aucun animal n'a été retrouvé mort sur les terres gérées par ces services, ont-ils ajouté dans une déclaration transmise à l'AFP.