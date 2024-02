Actions de Greenpeace dans le grand ouest contre le "système agroindustriel"

"On est devant le groupe Avril qui est un des tenants de ce système agroindustriel qui appauvrit les agriculteurs et les agricultrices", a déclaré à la presse Ariane Malleret, chargée de campagne agriculture Greenpeace France.

A Sablé-sur-Sarthe, des militants ont démonté le logo sur le toit du groupe LDC, qui commercialise les marques Loué, Le Gaulois et Maître Coq, avant de le charger dans un camion et de mettre à la place une banderole "LDC se gave, agrobusiness coupable", selon l'AFP.

Contacté par l’AFP, le groupe LDC, qui a bien "constaté le démontage de ses trois lettres" sur son site de Sablé, "ne fera pas de commentaire".

"On perd de plus en plus d'exploitations en France aujourd'hui tandis que les profits des groupes comme LDC, comme Avril, ne cessent d'augmenter. Du coup, il y a vraiment quelque chose à mettre en parallèle entre l'expansion de ces gros groupes aujourd'hui et la destruction d'autre part du monde paysan", a dénoncé Eric Moranval, chargé de campagne Forêts et agriculture pour Greenpeace France.