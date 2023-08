Adecco: bénéfice net en baisse de 19% au deuxième trimestre à 62 millions d'euros

Sa croissance a été portée par la demande pour ses services de transition de carrière. Les revenus générés par le placement de personnel flexible se sont accrus d'1%, mais ceux générés par les recrutements permanents ont en revanche diminué de 9%.

En France, son plus gros marché, sa croissance organique s'est comme au premier trimestre maintenue à 1%, soutenue par la demande dans l'automobile et la santé. La demande a en revanche été plus faible dans la logistique, le bâtiment et le commerce de détail.

À l'échelle du groupe, le troisième trimestre a débuté dans la lancée du deuxième trimestre, les volumes résistant en juillet.