Adieu Bolloré, bonjour Arnault: Paris Match est passé d'un milliardaire à l'autre

Le géant du luxe LVMH, dirigé par M. Arnault, et le groupe Lagardère, avalé fin 2023 par Vivendi, le groupe de M. Bolloré, ont finalisé la vente de l'hebdomadaire, annoncée à la surprise générale en février.

"Le poids des mots, le choc des photos" et une vente à 120 millions d'euros: Paris Match est officiellement passé mardi aux mains du milliardaire Bernard Arnault, quittant le giron du magnat conservateur Vincent Bolloré.

"Avec l'appui de la famille Bolloré, dont nous partageons la culture et les valeurs, nous nous projetons dans l'avenir avec force et ambition", a-t-il ajouté.

"Je tiens à remercier Bernard Arnault et sa famille, en particulier Antoine Arnault", son fils à la manoeuvre sur ce dossier, a également déclaré Arnaud Lagardère.

"Je suis très heureux de voir cet illustre magazine qui vient de fêter ses 75 ans rejoindre la famille LVMH", s'est ainsi réjoui Bernard Arnault, qui le convoitait de longue date, remerciant "chaleureusement Vincent Bolloré et Arnaud Lagardère" (PDG du groupe du même nom).

En avril, Arnaud Lagardère avait qualifié de "crève-coeur" la cession du magazine, qui participe à la stratégie de désendettement du groupe.

Titre emblématique du photojournalisme mêlant grands reportages de guerre et immersion dans l'intimité des stars et des politiques, Paris Match s'écoule toujours à plus de 440.000 exemplaires chaque semaine.

En intégrant LVMH, il devient une marque à part entière, indépendante du groupe de presse Les Echos-Le Parisien, également détenu par le géant du luxe.