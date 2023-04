"Adjugé!" A la cour d'appel de Paris, vente d'objets issus du trafic de stupéfiants

En début d'après-midi, la vaste salle des "grands procès", construite pour les audiences exceptionnelles comme le procès du 13-Novembre, est pleine et "plus de 11.000 personnes" sont inscrites sur les plateformes de vente en ligne, précise un organisateur.

Baskets, sacs et portefeuille de marque Gucci, Yves Saint-Laurent, Vuitton ont été exposés plus tôt dans la matinée, sous les voûtes de la salle des pas perdus.

Un mannequin était habillé d'un pyjama en soie Dior, assorti à un bob et des sandales; du mobilier était présenté ainsi qu'un quad, un vélo, des consoles de jeux et des aspirateurs. Dans une salle d'audience attenante se trouvaient une enfilade de chaussures Louboutin et des vitrines contenant des montres Rolex, des bijoux et des pièces d'or.

C'est la "première" vente aux enchères de Claudio, 67 ans. "J'ai du temps", raconte cet ancien chef d'entreprise qui n'a pas souhaité donner son nom, "il y a des choses de luxe et qui sortent de l'ordinaire, je suis venu les voir et pourquoi pas les acheter". Son budget maximum: "30, 40.000 euros".