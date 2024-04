Aerospacelab acquiert la firme liégeoise Amos

L'entreprise wallonne Aerospacelab, active dans le développement et la commercialisation de satellites, a annoncé lundi avoir conclu l'acquisition de la firme liégeoise Amos, spécialisée dans conception de systèmes opto-mécaniques utilisés dans l'astronomie, l'espace et d'autres industries. Le montant de la transaction n'a pas été divulgué.

Cette fusion "marque une étape importante pour les deux entreprises aérospatiales leur ouvrant respectivement de nouveaux marchés et les faisant ainsi entrer conjointement dans une nouvelle ère de technologies spatiales avancées", s'est réjoui Aerospacelab, basée à Mont-Saint-Guibert.

Cette acquisition renforcera "la présence d'Aerospacelab et d'Amos sur le marché et leur offre de produits à travers l'accès à une gamme plus large de solutions pour répondre aux divers besoins des clients dans différents secteurs, notamment les télécommunications, l'observation de la Terre, la navigation, l'astronomie, la recherche scientifique et l'industrie", détaille l'entreprise.