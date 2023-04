Affichant un 7,3/10, le taux de satisfaction des usagers de la Stib reste élevé

Quelque 79% des usagers créditent la Stib d'un taux de satisfaction de 7 sur 10 ou plus, ressort-il du dernier baromètre de satisfaction effectué auprès de la clientèle entre la mi-octobre et janvier derniers.

Les fréquences, le confort, les correspondances, la ponctualité et le temps de trajet continuent de constituer le top 5 des points jugés prioritaires par les usagers.

Les meilleurs scores (de 8 à 8,3 sur dix) sont attribués aux facilités de paiement (sans contact; web; en "Bootik" et "Kiosk", ainsi que la validation du titre); le style de conduite dans le métro; le service offert en Bootik; l'attitude commerciale dans ces lieux de vente et dans les Kiosk, et le temps d'affichage dans le métro.

Le sentiment de sécurité fait partie des fortes hausse (0,2 point).