"Affligeant" de dépenser plus en armes que pour le climat et la faim, dit le chef de l'ONU

Le secrétaire général de l'ONU a jugé "affligeant" mardi que certains gouvernements sacrifient la lutte contre le réchauffement climatique et la faim pour "dépenser sans compter dans l'armement".

"Il est affligeant de voir des gouvernements dépenser sans compter dans l'armement, tout en réduisant en peau de chagrin les budgets consacrés à la sécurité alimentaire, à l'action climatique et au développement durable en général", a déclaré Antonio Guterres lors d'un Conseil de sécurité consacré aux liens entre crises climatique, alimentaires et conflits.

"Le message est clair: nous pouvons briser le lien funeste qui existe entre la faim, le chaos climatique et les conflits. Et conjurer la menace que ces calamités font peser sur la paix et la sécurité internationales", mais pour cela "il est temps d'agir", a-t-il insisté, appelant à mettre en place des politiques pour répondre aux trois enjeux "de façon simultanée".